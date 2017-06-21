Сборная России проиграла Португалии на Кубке конфедераций

В среду на столичном стадионе «Открытие Арена» сборная России провела свой второй матч в рамках группового этапа домашнего розыгрыша Кубка конфедераций.

Подопечным Станислава Черчесова противостояли действующие чемпионы Европы во главе с лучшим футболистом мира Криштиану Роналду.

Россияне уступили в упорной борьбе и утратили лидирующие позиции в группе А. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев, в составе которых на 8-й минуте отличился Роналду.

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Игру обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

В отечественной команде не было травмированных и дисквалифицированных, поэтому главный тренер команды бросил в бой оптимальный, на его взгляд, состав: Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Федор Кудряшов (Александр Бухаров, 83), Георгий Джикия, Роман Шишкин (Александр Ерохин, 46), Дмитрий Комбаров (Дмитрий Полоз, 68), Денис Глушаков, Александр Головин, Александр Самедов, Юрий Жирков, Федор Смолов.

31-летний голкипер Акинфеев провел свой 100-й матч за сборную России, которую вывел на поле с капитанской повязкой.

Криштиану Роналду забил свой первый мяч на Кубке конфедераций-2017.

Форвард отличился в дебюте встречи после подачи с левого фланга защитника Рафаэла Геррейру.

В первом тайме сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника и ничего не создала в атаке кроме неточного удара Федора Смолова, замыкавшего фланговый прострел перед самым перерывом.

Португальцы гораздо больше владели мячом (62 процента против 38) и имели пару неплохих моментов, в одном из которых после удара Роналду откровенно выручил Акинфеев.

После перерыва соперники заиграли в открытый футбол и перед россиянами замаячили голевые перспективы. Однако и ответные атаки португальцев стали еще более острыми, а Акинфеев неоднократно вставал на пути мяча в свор ворот.

И все же португальцы простором на половине поля россиян не воспользовались и предпочли сохранить добытое ими минимальное преимущество, сбивая темп и умышленно затягивая игровые паузы.

В добавленные ко второму тайму четыре минуты россияне устроили штурм ворот соперника и создали больше моментов, чем за весь матч. Однако уйти от поражения так и не смогли.

«Не обидно, что проиграли. Мы делали свою работу, а португальцы свою. В спорте нет такого понятия, как обида. Были хорошие моменты, которые нужно запомнить, разобрать игру и идти дальше. Команды провели два разных тайма. Моменты были и у сборной России, и у Португалии. Соперник забил больше», - констатировал Черчесов в послематчевом блиц-интервью.