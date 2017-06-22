МОК: Россию накажут за допинг на Олимпиаде

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что против России будут введены санкции за допинг. Их введут, несмотря на все усилия россиян в борьбе с этими злоупотреблениями. Об этом пишет The New York Times.

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«У нас сложилось впечатление, что кто-то в России думает, что если проблема решается на будущее, то прошлое забудется. Но нельзя забыть то, что произошло в Сочи. Мы уже четко дали понять, что за прошедшее последует наказание», - сказал Бах.

Насколько жестким будет наказание, президент МОК пока сказать не может.

Он напомнил, что продолжается работа двух комиссий, которые продолжают проверять подозреваемых спортсменов и чиновников с учетом больших материалов, представленных независимым экспертом Всемирного антидопингового агентства Ричардом Маклареном.

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Комиссии учтут недавние реформы России в сфере борьбы с допингом, однако наказание все же будет, сказал Бах. Он выразил надежду, что решение будет принято, самое позднее, до октября, до начала квалификационных соревнований к зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Как сообщалось, из-за скандала Россия лишилась права проведения Чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен был пройти в Тюмени.

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