Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Мальорке

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, несмотря на сильную жару, в четверг вышла в четвертьфинал турнира серии «International» в Мальорке. В матче второго тура она со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 6:3 обыграла представительницу США Варвару Лепченко, которую тренирует латыш Кришьянис Стабиньш. Во время матча произошло несколько медицинских перерывов, в результате чего спортсменки провели на корте более двух часов и 15 минут.

В четвертьфинале Севастова может встретиться с титулованной белоруской Викторией Азаренко, которая проводит последний турнир перед родами, однако для этого той нужно победить в матче второго тура.

Отметим, что это первый раз в истории, когда Севастова вышла в четвертьфинал турнира, в котором она была посеяна под одним из первых четырех номеров. Латвийская теннисистка, занимающая в рейтинге WTA 19-е место, получила на турнире второй номер.

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Выход в четвертьфинал дал Севастовой 60 рейтинговых очков и премию 4980 евро.

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