Латвийские баскетболистки уступили Испании и поборются за 5-8 место

 

Фото: EPA/LETA

В четверг в четвертьфинале чемпионата Европы женская сборная Латвии по баскетболу в Праге со счетом 47:67 уступила команде Испании. Таким образом, Латвия продолжит борьбу за 5-8 места и путевку на розыгрыш Кубка мира.

Самой результативной в составе нашей сборной стали Кристина Витола и Айя Путниня, набравшие по 15 очков. Анете Штейнберга набрала 11 очков, на ее счету и десять подборов, однако она сумела реализовать всего 3 из 13 бросков с игры.

Всего в составе сборной Латвии очки набрали пять баскетболисток.

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В полуфинале сборная Испании встретится с Бельгией, которая в четвертьфинале со счетом 79:66 обыграла Италию. В следующем году итальянки дебютируют на розыгрыше Кубка мира. В свою очередь Латвия в субботу встретится с Италией. Победитель этого матча обеспечит себе участие в розыгрыше Кубка мира.

Чемпионат Европы по баскетболу: Латвия - Испания

Фото: Чемпионат Европы по баскетболу: Латвия - Испания0

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