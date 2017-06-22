Новый поворот: Роналду отказался платить 14,7 млн евро в казну Испании

 

Фото: AFP/LETA

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает себя полностью невиновным и не планирует выплачивать 14,7 млн евро налоговым органам Испании, чтобы, как сообщалось ранее, избежать реального срока тюремного заключения за неуплату налогов, утверждает Marca.

31 июля в суде 32-летний футболист намерен отстаивать свою точку зрения. В преддверии этого процесса Роналду уже нанял двух юристов из международной юридической компании Baker & McKenzie, которые будут защищать его перед судом.

Роналду подозревается в уклонении от уплаты налогов испанским властям на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год и на данный момент четырехкратному обладателю Золотого мяча грозит реальный тюремный срок.

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Ранее испанская прокуратура обвинила португальца в налоговом мошенничестве на общую сумму в 14.8 млн евро. 32-летний форвард отрицал свою вину и даже заявил о желании уйти из «Реала» из-за отсутствия поддержки со стороны клуба, однако теперь «сливочным», якобы удалось убедить Криштиану остаться в клубе.

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