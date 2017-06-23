Звезда русского порно мотивировала футболистов сборной групповым сексом

Самая известная русская порноактриса Алина Еременко мотивировала игроков сборной РФ перед решающем матчем группового этапа розыгрыша Кубка Конфедераций, пообещав им в случае победы на домашнем турнире групповой секс.

Сборной России в субботу предстоит матч с Мексикой. Чтобы выйти из группы, подопечным Станислава Черчесова нужно непременно побеждать латиноамериканцев.

«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере! Со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», - цитирует заявление Алины портал Sports.ru.

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В 2015 году уроженка Комсомольска-на-Амуре стала первой россиянкой, получившей самую престижную премию в мире порно - награду за лучшую секс-сцену в фильме зарубежного производства на AVN Awards. Девушка снялась более чем в 500 видео под псевдонимом Henessy.

За плечами Алины уже есть неудачный опыт сексуальной мотивации отечественных футболистов. Ранее она пообещала Александру Кокорину 16-часовой секс-марафон за пять голов в чемпионате России-2015. Форвард с поставленной задачей не справился.

На этот раз актриса также выбрала пять наиболее привлекательных на ее профессиональный взгляд игроков национальной команды и придумала им роли в порно.

Роман Шишкин видится ей лениво валяющимся на диване в костюме Панды. Брутальную маску травмировавшего нос Федора Кудряшова она предлагает дополнить костюмом БДСМ, а обаятельный Максим Канунников будто создан для амплуа доставщика пиццы или водопроводчика.

Дмитрию Комбарову - доброму и с большим сердцем - подойдет образ Деда Мороза, а Александру Самедову - супермена и героя боевика.

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