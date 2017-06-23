Латвийского баскетболиста Пасечника выбрали на драфте НБА

 

Фото: AP/ScanPix

Латвийского баскетболиста Анжея Пасечника на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под номером 25 выбрала команда «Magic» из Орландо, однако вкоре его обменяли в «76ers» из Филадельфии, сообщает LETA. Таким обраом 21-летний Пасечник стал пятым в истории баскетболистом из Латвии, кто был выбран на драфте НБА.

Пасечник прошлый сезон провел в Испанской Высшей Лиге (ACB) в команде «Herbalife» Гран-Канарии.

В прошлом году он помогал сборной Латвии в квалификационном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Реклама

В клубе «Herbalife» он провел второй сезон подряд, а до этого играл в латвийской команде «VEF Rīga».

Еще в 2013 году Пасечник вместе с Кристапом Порзиньгисом были отличным дуэтом на Европейском чемпионате U-18, который проходил в Латвии. В этом турнире наша сборная заняла четертое место.

Баскетболистов, которые в этом году достигают 22-летнего возраста, среди них и Пасечник, могли выставлять на драфт автоматически. В свою очередь, из молодых латвийских спортсменов в этом году свои кандидатуры выставили также Родион Куруц, Вернер Кох и Карлис Херманис, однако они потом свои кандидатуры отозвали.

До сих пор в истории драфта НБА были выбраны всего четыре латвийских баскетболиста: Андрис Биедриньш в 2004 году («Warriors»), Давис Бертанс в 2011 году («Pacers»), Янис Тимма в 2013 году («Grizzlies») и Кристап Порзиньгис в 2015 году («Knicks»).

Еще по этой теме
ФОТО: Известная модель и возлюбленная Порзиньгиса отдохнула в Латвии

ФОТО: Известная модель и возлюбленная Порзиньгиса отдохнула в Латвии

Латвийские баскетболистки уступили Испании и поборются за 5-8 место

Латвийские баскетболистки уступили Испании и поборются за 5-8 место

Порзиньгис сообщил о своем решении: Буду играть за сборную Латвии!

Порзиньгис сообщил о своем решении: Буду играть за сборную Латвии!


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

NASA показало фото «одиночества на Марсе» Hi-Tech

NASA показало фото «одиночества на Марсе»

Экстремалы показали трюк над 240-метровым ущельем Hi-Tech

Экстремалы показали трюк над 240-метровым ущельем

Папарацци застали Кортни Кардашьян в необычном виде Showbiz

Папарацци застали Кортни Кардашьян в необычном виде

На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь Wo&Men

На каком пальце носить кольцо, чтобы привлечь удачу и любовь

WhatsApp прекратит поддерживать старые смартфоны Hi-Tech

WhatsApp прекратит поддерживать старые смартфоны

Баскетбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 