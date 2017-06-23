Латвийского баскетболиста Пасечника выбрали на драфте НБА

Латвийского баскетболиста Анжея Пасечника на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под номером 25 выбрала команда «Magic» из Орландо, однако вкоре его обменяли в «76ers» из Филадельфии, сообщает LETA. Таким обраом 21-летний Пасечник стал пятым в истории баскетболистом из Латвии, кто был выбран на драфте НБА.

Пасечник прошлый сезон провел в Испанской Высшей Лиге (ACB) в команде «Herbalife» Гран-Канарии.

В прошлом году он помогал сборной Латвии в квалификационном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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В клубе «Herbalife» он провел второй сезон подряд, а до этого играл в латвийской команде «VEF Rīga».

Еще в 2013 году Пасечник вместе с Кристапом Порзиньгисом были отличным дуэтом на Европейском чемпионате U-18, который проходил в Латвии. В этом турнире наша сборная заняла четертое место.

Баскетболистов, которые в этом году достигают 22-летнего возраста, среди них и Пасечник, могли выставлять на драфт автоматически. В свою очередь, из молодых латвийских спортсменов в этом году свои кандидатуры выставили также Родион Куруц, Вернер Кох и Карлис Херманис, однако они потом свои кандидатуры отозвали.

До сих пор в истории драфта НБА были выбраны всего четыре латвийских баскетболиста: Андрис Биедриньш в 2004 году («Warriors»), Давис Бертанс в 2011 году («Pacers»), Янис Тимма в 2013 году («Grizzlies») и Кристап Порзиньгис в 2015 году («Knicks»).

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