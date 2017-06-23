Севастова вышла в полуфинал турнира в Мальорке

Анастасия Севастова
 

Анастасия Севастова. Фото: EPA/LETA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова продолжает удачно выступать на турнире серии «International» в Мальорке. В пятницу она со счетом 7:5, 6:1, 7:6 (7:5) обыграла талантливую хорватку Ану Конюх.

Как и в прошлом матче, в этот раз спортсменкам пришлось бороться не только друг против друга, но и с жаркой погодой. Всего игра продолжалась почти 2 часа и 20 минут.

За выход в полуфинал Севастова получила 110 рейтинговых очков и премию 9274 евро.

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В полуфинале латвийская спортсменка может встретиться с прошлогодней победительницей турнира Каролиной Гарсия, которой в прошлом году уступила в финале, или же с итальянкой Робертой Винчи.

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