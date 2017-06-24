Футбольный матч был прерван из-за появления на поле быка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

Футболисты болгарского «Ботева» и кипрского клуба АЕЛ встретились в товарищеском матче, который проходил на тренировочном поле в спортивном комплексе «Царское село». Игра осталась бы незамеченной, если бы не инцидент, произошедший в первом тайме.

Рядом с комплексом паслись коровы, но черного быка в этот момент они не интересовали. Бык проник на футбольное поле, вальяжно прошел от одних ворот до других, не обратив при этом внимания на бокового судью в красной футболке, а затем запутался в заградительной сетке.

Вскоре на поле появилась еще и собака, но она такого удивления у присутствующих не вызвала. К слову, встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу клуба АЕЛ.

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