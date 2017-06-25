Сборную России по футболу заподозрили в употреблении допинга

Сборная России по футболу на Евро-2016
 

Сборная России по футболу на Евро-2016. Фото: REUTERS/Scanpix

Футболисты сборной России по футболу, которые выступали на ЧМ-2014, в полном составе подозреваются в применении допинга. Об этом пишет Daily Mail.

По информации источник, ФИФА проводит расследование в отношении 34 футболистов, среди которых 23 игрока (полная заявка), которые входили в состав российской национальной команды на турнире в Бразилии.

Исследование Daily Mail выявило, что допинг-пробы более 1000 российских спортсменов были повреждены в период с 2011-го по 2015-й год. Больше всего в их числе представителей легкой атлетики, которых отстранили от международных соревнований, но среди них есть и 34 футболиста.

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Отмечается, что

5 футболистов из того списка до сих пор выступают в сборной России.

Журналисты британского издания задаются вопросом, исходя из наведенных данных, возможно, стоит остро поставить вопрос о том, чтобы отобрать у России чемпионат мира по футболу иначе репутация ФИФА, и без того не безупречная, получит еще одно черное пятно.

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