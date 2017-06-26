Латвийская теннисистка Севастова выиграла в финале Mallorca Open

Анастасия Севастова
 

Анастасия Севастова. Фото: EPA/LETA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова обыграла немку Юлию Гёргес в финале Mallorca Open, завоевав второй трофей в карьере. На Мальорке уроженка Лиепаи вышла в финал во второй раз подряд.

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Севастова обыграла Юлию Гёргес со счетом — 6:4, 3:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа и 14 минут.

Анастасия выиграла свой второй титул после победы в Эшториле в 2010-м. При этом впервые в карьере Севастова одержала пять выигрышей за один травяной сезон. Севастова в этом сезоне дебютировала в топ-20 и показывала стабильные результаты.

Главными успехами латвийки были полуфиналы Дубая и Мадрида.

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Анастасия стала второй чемпионкой года из Латвии после триумфа Елены Остапенко на Ролан Гаррос. Завоеванный титул принесет ей €34,677 призовых и 280 рейтинговых очков.

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