Пасечник не будет играть в следующем сезоне НБА

 

Фото: Sputnik/LETA

Выбранный в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) латвийский центровой игрок Пасечник еще не будет играть в следующем сезоне в мировой сильнейшей лиге - сообщает обозреватель «philly.com» Кит Помпей. Ранее сообщалось, что Латвийского баскетболиста Анжея Пасечника на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под номером 25 выбрала команда «Magic» из Орландо, однако вскоре его обменяли в «76ers» из Филадельфии. Таким образом 21-летний Пасечник стал пятым в истории баскетболистом из Латвии, кто был выбран на драфте НБА.

Говоря о Пасечнике, Помпей указывает, что в будущем от может стать хорошим ротационным игроком, который в случае необходимости заменит Джоэла Эмбиида.

Пасечник прошлый сезон провел в Испанской Высшей Лиге (ACB) в команде «Herbalife» Гран-Канарии.

Реклама

В прошлом году он помогал сборной Латвии в квалификационном турнире Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В клубе «Herbalife» он провел второй сезон подряд, а до этого играл в латвийской команде «VEF Rīga».

Еще в 2013 году Пасечник вместе с Кристапом Порзиньгисом были отличным дуэтом на Европейском чемпионате U-18, который проходил в Латвии. В этом турнире наша сборная заняла четертое место.

Баскетболистов, которые в этом году достигают 22-летнего возраста, среди них и Пасечник, могли выставлять на драфт автоматически. В свою очередь, из молодых латвийских спортсменов в этом году свои кандидатуры выставили также Родион Куруц, Вернер Кох и Карлис Херманис, однако они потом свои кандидатуры отозвали.

До сих пор в истории драфта НБА были выбраны всего четыре латвийских баскетболиста: Андрис Биедриньш в 2004 году («Warriors»), Давис Бертанс в 2011 году («Pacers»), Янис Тимма в 2013 году («Grizzlies») и Кристап Порзиньгис в 2015 году («Knicks»).

Еще по этой теме
Латвийского баскетболиста Пасечника выбрали на драфте НБА

Латвийского баскетболиста Пасечника выбрали на драфте НБА


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 163000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Как Вайкуле и Пугачева отправились цветок папоротника искать Showbiz

Как Вайкуле и Пугачева отправились цветок папоротника искать

Найдены пригодные для жизни экзолуны Hi-Tech

Найдены пригодные для жизни экзолуны

Знакомство Краско с мамой молодой супруги обернулось ссорой Showbiz

Знакомство Краско с мамой молодой супруги обернулось ссорой

В Израиле представили проект электрического пассажирского самоле Hi-Tech

В Израиле представили проект электрического пассажирского самоле

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго Showbiz

ФОТО: Как латвийские знаменитости отметили Лиго

Баскетбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SISTĒMU ANALĪTIĶI - IEPIRKUMU SP ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 