Марадона сознался, что является фанатом Путина

Диего Марадона
 

Диего Марадона. Фото: AP/ScanPix

Экс-футболист может принять участие в подготовке к проведению чемпионата мира 2018 года в России.

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона признался, что является фанатом президента РФ Владимира Путина.

«Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для Чемпионата мира 2018 года. Я фанат Путина, и я был бы рад помочь. Все возможно. Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно пообщаться лично с президентом», – цитирует Марадону Ole.com.

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Отметим, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Ранее скандальный президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Путина своим кумиром.


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