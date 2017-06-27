Клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» сделал предложение Гиргенсонсу

Земгус Гиргенсонс (под 28 номером)
 

Земгус Гиргенсонс (под 28 номером). Фото: AP/ScanPix

Клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» сделал латвийскому нападающему Земгусу Гиргенсонсу квалификационное предложение, сохранив, таким образом, права на игрока.

Если бы «Сейбрз» этого не сделал, то с 1 июля Гиргенсонс стал бы ограниченно свободным агентом. Сейчас руководство клуба не сможет предложить ему зарплату ниже, чем в прошлом году - 1,15 млн долларов. Однако представители хоккеиста могут побороться и за более выгодный контракт.

Прошлый сезон 23-летний Гиргенсонс провел неудачно. В 75 матчах регулярного чемпионата он забросил 7 шайб и сделал 9 результативных передач, проведя свой худший сезон в НХЛ в карьере.

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При этом хоккеист может получать предложения и от других команд. Однако «Сейбрз» в течение 48 часов должен будет сделать равнозначное предложение.

Латвийский форвард провел в НХЛ свой четвертый сезон. До этого «Сейбрз» в розыгрыш Кубка Стенли не попадал.


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