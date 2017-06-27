Клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» сделал предложение Гиргенсонсу

Клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» сделал латвийскому нападающему Земгусу Гиргенсонсу квалификационное предложение, сохранив, таким образом, права на игрока.

Если бы «Сейбрз» этого не сделал, то с 1 июля Гиргенсонс стал бы ограниченно свободным агентом. Сейчас руководство клуба не сможет предложить ему зарплату ниже, чем в прошлом году - 1,15 млн долларов. Однако представители хоккеиста могут побороться и за более выгодный контракт.

Прошлый сезон 23-летний Гиргенсонс провел неудачно. В 75 матчах регулярного чемпионата он забросил 7 шайб и сделал 9 результативных передач, проведя свой худший сезон в НХЛ в карьере.

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При этом хоккеист может получать предложения и от других команд. Однако «Сейбрз» в течение 48 часов должен будет сделать равнозначное предложение.

Латвийский форвард провел в НХЛ свой четвертый сезон. До этого «Сейбрз» в розыгрыш Кубка Стенли не попадал.