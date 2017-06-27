Лучшим игроком сезона в НБА признан защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук

Разыгрывающий защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук признан самым ценным игроком (MVP) сезона-2016/17 в НБА. Об этом было объявлено на первой в истории церемонии вручения наград НБА в Нью-Йорке. Ранее имена победителей объявлялись по ходу сезона.

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На приз MVP также претендовали Джеймс Харден («Хьюстон») и Кавай Ленард («Сан-Антонио»).

Уэстбрук в минувшем сезоне в среднем за матч набирал 31,6 очка, делал 10,7 подбора и 10,4 передачи. Его уверенная игра помогла «Оклахоме» пробиться в плей-офф с шестого места, но уже в первом раунде клуб Расселла уступил «Хьюстону» в серии со счетом 1:4.

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Вскоре после церемонии стало известно, что руководство «Оклахомы» намерено продлить соглашение со своим лидером. Как сообщает ESPN, клуб предложит разыгрывающему новое пятилетнее соглашение на сумму более 200 млн долларов после 1 июля, когда в НБА откроется рынок свободных агентов.

Действующее соглашение Расселла с «Оклахомой» рассчитано до лета 2019 года, но баскетболист сможет выйти на рынок свободных агентов после окончания сезона-2017/18.

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