Болт завершит карьеру после августовского чемпионата мира

 

Фото: AP/Scanpix

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции Усэйн Болт из Ямайки подтвердил, что завершит карьеру после выступления на чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

«Я сделал все, что запланировал, - приводит слова самого быстрого человека планеты L'Equipe. - У меня были как взлеты, так и падения. Я наслаждался замечательной карьерой, но всему когда-то приходит конец».

30-летний Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Он единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012-м и Рио-де-Жанейро в 2016-м.

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Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016).

Не исключено, что Болт после завершения карьеры спринтера попробует себя в футболе. Ранее легкоатлета хотели привлечь в играх за национальную сборную, а сам Болт, тренировавшийся в составе дортмундской «Боруссии», неоднократно говорил, что его мечта - сыграть в футболке «Манестер Юнайтед».

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