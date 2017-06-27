Беременная и обнаженная Серена Уильямс снялась для Vanity Fair

Серена Уильямс
 

Серена Уильямс. Фото: REUTERS/Scanpix

Теннисистка Серена Уильямс, временно прекратившая выступления из-за беременности, снялась для обложки журнала Vanity Fair. Спортсменку фотографировала Энни Лейбовиц.

В статье рассказывается об истории любви Серены Уильямс и одного из основателей Reddit Алексиса Оганяна. Они познакомились в Риме в 2015 году: Оганян с похмелья пошел завтракать к бассейну отеля и случайно сел рядом со столиком, где сидела спортсменка и ее друзья. Сначала они хотели прогнать Оганяна — и сказали, что возле его стола крыса. Когда Оганян ответил, что не боится грызунов, Уильямс пригласила его за свой столик. Только тогда он оказался «на 98%» уверен, что перед ним известная спортсменка.

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Теннисистка и создатель Reddit разговорились, хотя он терпеть не мог теннис, а она ничего не слышала про один из самых популярных сайтов в мире. В итоге Уильямс позвала его на матч в Риме. Она плохо играла (хотя и победила), поэтому решила пригласить Оганяна еще на один матч — на «Ролан Гарросе». Оганян предполагал, что это приглашение сделано из вежливости, но все-таки отправился туда, поскольку в крайнем случае «можно будет потом рассказать внукам, как его отшила Серена Уильямс».

В Париже Уильямс и Оганян съездили к Эйфелевой башне, сходили в зоопарк и прошлись по кондитерским. Спортсменка заметила, что Оганян из тех, кто путешествует с одним рюкзаком и не строит планов, а Оганян почувствовал, что для такой знаменитости как Уильямс это в новинку — вокруг нее всегда крутились помощники.

Весной 2016 года Оганян понял, что хочет жениться на Серене: «

Я видел в ней человека, который хочет превратить меня в лучшую версию себя».

Он решил сделать предложение в Риме, где они познакомились. Для этого ему пришлось подговорить ее друзей, чтобы те заставили ее слетать в Рим.

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Уильямс рассказывает, что в самолете она поняла — время пришло: «Серена, тебе 35, ты готова, это то, что ты хочешь». В Риме Оганян подвел ее к тому самому столику, за которым они встретились в первый раз, преклонил колено и сделал предложение.

После этого Серена Уильямс написала на Reddit в разделе о помолвках стихотворение, в котором рассказала о случайном знакомстве с Оганяном в Риме — и как он ее привез ее на место первой встречи, чтобы сделать предложение («Круг замкнулся»).

Когда Серена поняла, что беременна, она вызвала Оганяна в Мельбурн, где готовилась к очередному турниру. Теннисистка не сказала, в чем дело; он думал, что у нее неприятности со здоровьем. Когда Оганян приехал, Уильямс вручила ему конверт с шестью положительными тестами на беременность.

Тот турнир в Австралии Уильямс выиграла.

«Сейчас она планирует вернуться на корт в январе 2018 года, примерно через три месяца после рождения ребенка. Все ее знакомые в один голос говорят, что раз Серена так сказала — значит, так и будет».

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