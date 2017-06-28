Bild уличил Путина во встречах с мошенниками от ФИФА

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент РФ Владимир Путин в ходе продвижения заявки страны на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года несколько раз встречался с нечистыми на руку представителями Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), утверждает немецкий таблоид Bild, перечисляющий эти встречи в хронологическом порядке.

Напомним, что издание накануне обнародовало выдержки из секретного доклада бывшего главы следственной палаты комитета ФИФА по этике Майкла Гарсии, посвященного расследованию выборов стран - хозяек чемпионатов мира 2018-го и 2022 годов. Данная публикация вынудила ФИФА срочно обнародовать полный доклад Гарсии, в котором не нашлось весомых претензий к российской заявке.

Выборы хозяев ЧМ-2018 состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе.

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Как пишет Bild, который цитирует InoPressa, 8 августа 2010 года Путин встретился с бывшим генсекретарем американской конфедерации футбола КОНКАКАФ Чаком Блейзером, который был пожизненно отстранен от футбольной деятельности с июня 2015 года и ныне проходит главным свидетелем в скандале с ФИФА.

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В период с 24 по 27 октября 2010 года состоялась встреча с бывшим вице-президентом ФИФА Джеком Уорнером по прозвищу Джек Потрошитель, позднее также пожизненно дисквалифицированным.

С 29 по 30 октября 2010 года Путин принимал в Москве главу Азиатской конфедерации футбола Мохамеда бин Хаммама. Последний также дисквалифицирован пожизненно с 2012 года. Его фирма получила 6,7 млн евро перед ЧМ по футболу в Германии.

Кроме того, между 16 и 18 ноября 2010 года Путин провел встречу с бывшим вице-президентом ФИФА Чхон Мон Джуном, ныне отстраненным от футбола до 2021 года.

«Неизвестно, о чем Путин говорил со скандальными функционерами и что он им обещал, однако известно, что негодяи вроде Уорнера и Блейзера брали деньги на многих выборах хозяев чемпионатов мира. Но Путин был бы не Путиным, если бы не принял меры предосторожности», - пишет Bild, отмечая, что в докладе Гарсии нет указаний на доказанные прегрешения России.

В докладе говорится лишь о том, что заявочный комитет «Россия-2018» предоставил следователям ограниченное число документов. Ответ был таков: компьютеры, на которых с ними работали, брались в аренду, возвращены хозяевам и уже списаны. А раз нет компьютеров, то нет и информации, отмечает газета.

Издание также указывает на связь самого звездного немецкого футболиста Франца Бекенбауэра с «Российским газовым обществом» (РГО), послом которого он стал через 14 месяцев после выборов хозяев ЧМ-2018. К этому времени немецкий «король футбола» уже не входил в состав исполкома ФИФА и поэтому следствие не усмотрело нарушения этики. Неизвестно также, голосовал ли он за РФ.

Роман Абрамович оказался втянут в скандал вокруг российской заявки

Британская The Telegraph уточняет, что компьютеры, которые использовались российским заявочным комитетом, «уничтожил» футбольный фонд, связанный с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

По данным издания, выводы доклада «подтвердили, что «Россия-2018» арендовала компьютеры у Академии футбола имени Коноплева, управление делами которой в 2006 году взяла на себя «Национальная академия футбола» Абрамовича».

«Ничто не свидетельствует, будто Абрамович лично санкционировал их уничтожение, но его связи с фирмой, причастной к исчезновению потенциально ключевой информации, все же ставит в неудобное положение владельца «Челси», который был в составе российской делегации, направленной на голосование в Цюрих в декабре 2010 года», - цитирует британских журналистов InoPressa.

В докладе Гарсии сказано, что Академия футбола имени Коноплева предоставила компьютеры в аренду, поскольку у российского заявочного комитета отсутствовало достаточное финансирование, но глава последнего Алексей Сорокин свидетельствовал, что в остальном Абрамович не оказал кампании никакой финансовой поддержки.


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