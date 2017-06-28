Илья Ковальчук провел переговоры с «Коламбусом» о возвращении в НХЛ

Российский форвард питерского СКА Илья Ковальчук через своего агента провел переговоры с заокеанским клубом «Коламбус» по поводу возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщил президент «Блю Джекетс» Джон Дэвидсон.

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«Интерес к Ковальчуку есть, - передает слова Дэвидсона канадский портал Sportsnet. - У меня была беседа с его агентом Джеем Гроссманом. Мы договорились быть на связи. Решение примет наш генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен. Мы понимаем, что нашу команду можно усилить. Есть свободные агенты, которых мы подпишем. Мы пытаемся заполнить все бреши».

Напомним, что за «Коламбус» в настоящее время выступают два россиянина - вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин.

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34-летний Ковальчук в сезоне-2016/17 провел в Континентальной хоккейной лиге 78 матчей за СКА, где набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). Срок контракта с петербургским клубом истек 30 апреля.

Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ, где права на него принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз». В 2010 году он заключил с «Дьяволами» 15-летнюю сделку на 100 миллионов долларов, но три года спустя объявил о желании вернуться в Россию.

В НХЛ Ковальчук выступал в 2001-2012 годах за «Атланту» и «Нью-Джерси». За 11 сезонов в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, в которых отметился 417 шайбами и 399 передачами.

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