Илья Ковальчук провел переговоры с «Коламбусом» о возвращении в НХЛ

 

Фото: TASS/Scanpix

Российский форвард питерского СКА Илья Ковальчук через своего агента провел переговоры с заокеанским клубом «Коламбус» по поводу возвращения в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщил президент «Блю Джекетс» Джон Дэвидсон.

Еще по этой теме

«Интерес к Ковальчуку есть, - передает слова Дэвидсона канадский портал Sportsnet. - У меня была беседа с его агентом Джеем Гроссманом. Мы договорились быть на связи. Решение примет наш генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен. Мы понимаем, что нашу команду можно усилить. Есть свободные агенты, которых мы подпишем. Мы пытаемся заполнить все бреши».

Напомним, что за «Коламбус» в настоящее время выступают два россиянина - вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин.

Реклама

34-летний Ковальчук в сезоне-2016/17 провел в Континентальной хоккейной лиге 78 матчей за СКА, где набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). Срок контракта с петербургским клубом истек 30 апреля.

Ранее сообщалось, что россиянин рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ, где права на него принадлежат «Нью-Джерси Дэвилз». В 2010 году он заключил с «Дьяволами» 15-летнюю сделку на 100 миллионов долларов, но три года спустя объявил о желании вернуться в Россию.

В НХЛ Ковальчук выступал в 2001-2012 годах за «Атланту» и «Нью-Джерси». За 11 сезонов в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, в которых отметился 417 шайбами и 399 передачами.

Еще по этой теме
Ковальчук: видимо, передача «Давай поженимся» важнее хоккея

Ковальчук: видимо, передача «Давай поженимся» важнее хоккея

Илья Ковальчук не исключил своего возвращения в НХЛ

Илья Ковальчук не исключил своего возвращения в НХЛ

Бродо: Ковальчук мог бы провести еще два сезона в КХЛ на хорошем уровне

Бродо: Ковальчук мог бы провести еще два сезона в КХЛ на хорошем уровне


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Langstiņi, 178000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR

reklama.vesti.lv

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир Wo&Men

Вы еще не примерили арбузное платье? Смотрите, как веселится мир

Саманта Тина позабавила Сеть снимком с Порзиньгисом Showbiz

Саманта Тина позабавила Сеть снимком с Порзиньгисом

В Венгрии появится скоростная трасса, «поющая» известную песню Hi-Tech

В Венгрии появится скоростная трасса, «поющая» известную песню

В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет Hi-Tech

В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Танец Бритни Спирс на пляже стал хитом Сети Showbiz

Танец Бритни Спирс на пляже стал хитом Сети

Хоккей

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TRAINING MANAGER
TRAINING MANAGER
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 