Ричард Макларен сообщил о 155 подозрительных допинг-пробах футболистов РФ

Ричард Макларен
 

Ричард Макларен. Фото: REUTERS/Scanpix

Независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что располагает сведениями о 155 подозрительных пробах, взятых у российских футболистов. Он поделился этой информацией со Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА).

«Есть также 155 образцов, которые ожидают изучения, данные об этом есть у WADA, ФИФА также поставлено в известность», - цитирует «Интерфакс» заявление Макларена в интервью немецкому телеканалу ARD.

Макларен предполагает, что эти пробы подверглись манипуляциям, либо содержат образцы мочи, в которых есть допинг.

У него также есть информация, что один образец под номером 387829 возможно пытались заменить.

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Ранее телеканал ARD продемонстрировал несколько серий документальной эпопеи о допинге в российском спорте, содержащем данные журналистского расследования Хайо Зеппельта. Факты, изложенные в фильмах, послужили поводом для расследований многочисленных комиссий и в итоге привели к отстранению целого ряда спортсменов РФ и дисквалификациям отечественных федераций.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил в минувший понедельник, что информация о допинге у сборной России по футболу на ЧМ-2014 не имеет под собой оснований.

«Странно, что эта информация проявилась сейчас. Совершенно ясно, что это придуманная новость. Мы получили четкий ответ от ФИФА: игроки прошли тесты до матча и после. Все результаты были отрицательные. Большинство наших футболистов играют в еврокубках, поэтому постоянно проверяются. За последние годы не было ни одного случая допинга в нашем футболе. Было очень странно прочитать такие новости», - сказал Сорокин, призвав обсуждать только факты, а не голословные домыслы.

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