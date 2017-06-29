Из-за дождя перенесен матч Остапенко в Истбурне

 

Фото: Sputnik/LETA

Из-за сильного дождя был перенесен матч 1/8 финала турнира серии «Premier» в британском Истбурне, в котором латвийская теннисистка Алена Остапенко должна была встретиться с Йоханной Контой. Игра перенесена на четверг.

Дожди сильно повлияли на проведение турнира в Истбурне - из-за них во вторник не состоялся ни один матч, а в среду организаторы были вынуждены перенести все вечерние игры, в том числе и встречу Остапенко с Контой.

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На данный момент Конта занимает в международном рейтинге WTA седьмое место, тогда как Остапенко расположилась на 14-й позиции.

Отметим, что спортсменки встречались между собой всего один раз. Это произошло в феврале в Таллинне, когда латвийская теннисистка уступила со счетом 2:6, 3:6.

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