Из-за дождя перенесен матч Остапенко в Истбурне

Дожди сильно повлияли на проведение турнира в Истбурне - из-за них во вторник не состоялся ни один матч, а в среду организаторы были вынуждены перенести все вечерние игры, в том числе и встречу Остапенко с Контой.

☹️ Unfortunately due to the ☔️ there will be no further play at the #AegonInternational #Easbourne today ☹️ pic.twitter.com/W1W1ALFNUG— British Tennis (@BritishTennis) 28 июня 2017 г.