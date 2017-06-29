Чилийские футболисты стали первыми финалистами Кубка конфедераций

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Футболисты сборной Чили стали первыми финалистамиКубка конфедераций, который проходит в России. В среду в Казани в присутствии 40 855 зрителей южноамериканцы в серии послематчевых пенальти переиграли команду Португалии.

В основное и дополнительное время соперники голов не забили, а в серии пенальти чилийцы победили 3:0 благодаря голам Артуро Видаля, Чарлеса Арангиса и Алексиса Санчеса, а также феноменальной игре вратаря Клаудио Браво, отразившего все три удара по своим воротам. Браво в итоге был признан лучшим игроком матча.

По ходу матча впервые на турнирах такого калибра была произведена четвертая замена в дополнительное время. Тестируемым на Кубке конфедераций новшеством воспользовалась сборная Португалии, в составе которой на 116-й минуте Желсон Мартинш сменил Андре Гомеса.

Чилийские футболисты стали первыми финалистами Кубка конфедераций

Фото: Чилийские футболисты стали первыми финалистами Кубка конфедераций0

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В финале чилийцы встретятся с победителем другого полуфинала, в котором в четверг на стадионе «Фишт» в Сочи встретятся сборные Германии и Мексики.

Финальный матч Кубка конфедераций пройдет 2 июня на стадионе «Санкт-Петербург», а встреча за третье место состоится в тот же день на арене «Спартак» в Москве.


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