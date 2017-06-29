В Бразилии футбольный арбитр достал пистолет во время матча

Во время любительского матча в бразильском городе Пассос арбитр с оружием в руках попытался арестовать футболиста, который ударил его по лицу.

По ходу матча один из игроков бурно отреагировал на действия главного арбитра Камилы Эустакью де Соузы, назначившего пенальти в ворота его команды.

Рефери, будучи полицейским по основной специальности, побежал к скамейке запасных, достал из своей сумки пистолет и наручники и направился в сторону задиристого игрока. Увидев, что руки служителя футбольной Фемиды заняты вовсе не карточками, оппонент предпочел ретироваться с футбольного поля. Он перелез через забор и скрылся в раздевалке.

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«Мои действия не были чрезмерными. Я отвечал за игру и должен был контролировать ситуацию, поэтому принял решение действовать в качестве полицейского и взять под стражу гражданина, который на меня напал», - цитирует газета The Mirror Де Соузу, который обслуживает футбольные матчи уже около 20 лет.





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