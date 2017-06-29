Латвийская теннисистка Алена Остапенко в третьем круге турнира в Истборне проиграла британке Йоханне Конте со счётом 7:5, 3:6, 6:4 - сообщает портал championat.com

26-летняя уроженка Сиднея, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, 9 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла столько же геймов на своей подаче. Елена четырежды подала навылет при 6 двойных.

Поединок продолжался 2 часа 18 минут.

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Aizvērt Остапенко проиграла британке Конте на турнире в Истбурне AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA AFP/REUTERS/AP/LETA







Напомним, что 26 июня лучшая теннисистка Латвии Елена Остапенко вышла в третий круг турнира в Истбурне, в трёх сетах обыграв испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:3, 0:6, 6:4.

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