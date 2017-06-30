Канадский хоккеист назвал условие выступления игроков из НХЛ на ОИ-2018

 

Фото: Reuters/ScanPix

Канадский хоккеист Марк-Эдуард Власич заявил, что звездные игроки могут заставить руководство НХЛ поменять решение и отпустить представителей Лиги на Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане. Слова защитника «Сан-Хосе Шаркс» приводит CBC.ca.

«Отсутствие НХЛ в Пхенчхане исключает возможность для некоторых парней когда-нибудь сыграть на Олимпиаде, ведь восьмилетний перерыв для профессионального хоккеиста — это очень длительный срок. Считаю, у игроков есть преимущество. Возьмите тех, кто участвовал в Кубке мира. Если 10 из них скажут, что отправятся в Пхенчхан, то руководство Лиги может пересмотреть свое решение», — заявил Власич.

Хоккеист также выразил желание выступить на Играх. По словам канадца, многие хоккеисты НХЛ с ним солидарны.

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30 мая комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил об окончательном отказе Лиги отправлять игроков на Олимпиаду. Причина — нежелание представителей Международного олимпийского комитета (МОК) идти навстречу руководству НХЛ в вопросе компенсаций за участие игроков в соревнованиях.

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