Рижское «Динамо» усилилось вратарем с опытом в НХЛ

 

Фото: AP/LETA

Рижское «Динамо» пополнило состав канадцем Джастином Питерсом, который в прошлом сезоне провел три игры в НХЛ, а всего выходил на лед в сильнейшей лиге мира 83 раза.

В 2004 году голкипера, которому сейчас 30 лет, во втором туре драфта НХЛ под общим 38 номером выбрала «Каролина Харрикейнз», однако в лиге он укрепиться не сумел и в основном выступал в лиге АХЛ.

Питерс представлял клубы «Каролина Харрикейнз», «Вашингтон Кэпиталс» и «Аризона Койотс». Самым удачным для него стали сезоны 2012/13 и 2013/14 годов, когда в составе «Харрикейнз» он сыграл 19 и 21 игру, соответственно. Всего в 83 матчах он в среднем пропускал 3,08 шайб и отразил 90,1% бросков.

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В последний раз в НХЛ он вышел на лед в составе «Койотов» и отыграл 40 минут в ноябре прошлого года.



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