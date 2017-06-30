Главному тренеру рижского «Динамо» Озолиньшу помогут старые товарищи

Помощниками главного тренера рижского «Динамо» Сандиса Озолиньша станут Александр Ниживий и Родриго Лавиньш, в пятницу сообщила пресс-служба команды. В свою очередь тренером вратарей, также как и в прошлом сезоне, станет Юрис Клозанс, а за физическую подготовку ответственным будет Райвис Миезанс.

Ниживий, которому сейчас 40 лет, много лет выступал за сборную Латвии и шесть сезонов провел в составе «Динамо». К тренерской карьере он приблизился в сезоне 2014/15, когда стал ассистентом главного тренера рижского «Динамо». В этой должности он провел два сезона.

Прошлый сезон Ниживий начал как главный тренер юниорской команды «Динамо» ХК «Рига». В течение сезона его сменил Рональдс Озолиньш, а Ниживий стал его ассистентом.

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Лавиньш, которому сейчас 42 года, много лет отыграл защитником сборной Латвии, 6 сезонов он провел в составе «Динамо». Он являлся капитаном рижан. В 2015 году Лавиньш стал тренером молодежного клуба СК «Рига», а также руководил командой «Кудрабс» Латвийской высшей лиги.

Сандис Озолиньш стал главным тренером «Динамо» в конце мая. Часть предыдущего сезона он отработал в качестве помощника главного тренера рижан Нормунда Сейейса.

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