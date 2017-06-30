Защитник Дмитрий Орлов подписал 30-миллионный контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

Российский защитник Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сроком на шесть лет. По новому соглашению он заработает 30,6 млн долларов, информирует пресс-служба лиги.

25-летний Орлов принял участие во всех 82 матчах минувшего сезона и набрал 33 (6 + 27) очка, установив личные рекорды по передачам, очкам и показателю полезности (плюс 30) - это шестой результат в лиге.

Дмитрий Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года, набрав 93 (20 + 73) очка в 283 матчах.

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В сентябре уроженец Новокузнецка продлил контракт с «Кэпиталз» на один год, а теперь дождался от клуба многолетнего, так называемого квалификационного предложения.

Орлов выступал за сборную России на Кубке мира по хоккею 2016 года и участвовал в трех чемпионатах мира (2014, 2016, 2017).