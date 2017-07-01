Грандиозная свадьба: Месси женился на подруге детства, которая уже родила ему двоих детей

Звезда мирового футбола Лионель Месси женился в пятницу вечером. На свадьбе в аргентинском городе Росарио присутствовали около 250 гостей, среди которых были его одноклубники по испанской «Барселоне».

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Месси и Арнтонелла Рокуццо, которые состоят в отношениях уже более десяти лет и знакомы с детства, предпочли гражданскую церемонию свадьбе в церкви, сейчас у пары два сына. В качестве подарков молодожены предложили своим гостям сделать пожертвования в благотворительный фонд Месси, созданный для оказания помощи детям.

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Торжество состоялась в отеле при повышенных мерах безопасности (были задействованы более 300 сотрудников правоохранительных органов). Получили аккредитацию для освещения события 150 журналистов, в Росарио приехали футболисты «Барселоны» Неймар, Луис Суарес, Жерар Пике с супругой - певицей Шакирой.

«Он совсем не изменился. Он такой же простой парень, как и прежде, несмотря на все, чего добился»,

- сказал друг детства Лионеля Диего Вальехос, присутствовавший на празднике.

Месси пять раз признавался лучшим футболистом года, в составе «Барселоны» он восемь раз становился чемпионом Испании, четырежды выигрывал Лигу чемпионов.





































Aizvērt Знаменитый футболист Мессии сыграл грандиозную свадьбу AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix AFP/Scanpix







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