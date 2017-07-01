Роналдиньо отметился фирменным финтом в матче легенд «Барселоны» и МЮ

 

Фото: TASS/Scanpix

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо фирменным финтом обыграл соперника в матче легенд каталонцев и английского «Манчестер Юнайтед». Видео появилось на YouTube-канале IndividualHD7.

Роналдиньо регулярно использовал этот прием в бытность игроком. МЮ одержал победу со счетом 3:1. В составе английской команды отличились Микаэль Блумквист, Карел Поборски и Дуайт Йорк. Единственный мяч каталонцев забил Фредерик Дею. Все вырученные с матча деньги пошли в помощь онкологическому центру. Команды договорились провести реванш.

Видео

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Роналдиньо выступал за Барселону в период с 2003 по 2008 год. С командой он дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, а в сезоне-2005/06 стал победителем Лиги чемпионов. В 2005 году бразилец был признан лучшим игроком мира и получил «Золотой мяч».


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