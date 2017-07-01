Марадона хотел бы стать тренером сборной России по футболу: они же не умеют атаковать

Один из лучших игроков в истории мирового футбола аргентинец Диего Марадона, который недавно заявил, что является фанатом Владимира Путина, заявил, что хотел бы стать тренером сборной России.

На завершающемся в России Кубке конфедераций сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла третье место в группе A и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

«Я веду переговоры с командой «Аль-Фуджайра», но, посмотрев на российскую сборную, любому захотелось бы стать ее тренером, - приводит слова Марадоны RT. - Можно многое улучшить. Я видел матчи с участием российской команды. Не хотел бы критиковать тренера, но мне показалась, что россияне не умеют атаковать. Игроки не знали, когда защищаться, а когда нужно остановить мяч. Мы увидели, что сборная России не очень уверена в себе. И это во многом зависит от тренера».

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Марадона в качестве тренера работал в сборной Аргентины, «Расинге» (Авельянеда), «Текстил Мандию», «Аль-Васле» (ОАЭ), напоминает Р-Спорт.

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