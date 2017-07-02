После двух допинг-скандалов Поветкин победил украинского боксера

Александр Поветкин
 

Александр Поветкин. Фото: TASS/LETA

Бывший «регулярный» чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин завоевал интернациональный титул WBO и континентальный титул WBA, победив в Москве в 12-раундовом поединке украинца Андрея Руденко.

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Бой едва не был остановили в самом начале. После удара Поветкина украинец пожаловался на травму шеи. Несколько минут прошли в обсуждениях и консультациях с врачом и организаторами, но все-таки Руденко вернулся на ринг.

Оба боксера готовили атаки со средней дистанции и врывались на ближнюю, нанося серии или одиночные удары. Поветкин при этом был активнее, боксируя первым номером, и его атаки выглядели эффективнее.

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Украинец периодически опасно отвечал, но даже на победу в раунде этого не хватало. Лишь в восьмом раунде после серии пропущенных ударов он схватился за поврежденную шею, но продолжил бой.

В заключительном раунде Поветкин попытался активизироваться и завершить бой досрочно, но украинец Руденко выдержал, продержавшись до финального гонга. Все судьи отдали победу россиянину - 120:109, 120:108, 120:108.

«Достойный оппонент, очень не хотелось, чтобы бой закончился снятием Руденко из-за травмы шеи, я рад, что он остался, - сказал Поветкин после боя. - Я стараюсь лучше тренироваться, будем работать над ошибками. Конечно, стал ментально сильнее, очень сильно переживал из-за этих скандалов».

Отметим, что Александр успешно вернулся на ринг после двух допинг-скандалов. В мае 2016 года не состоялся его поединок за титул чемпиона мира по версии WBC с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме россиянина нашли мельдоний, а в декабре 2016-го был отменен бой за звание «временного» чемпиона мира с канадцем Бермейном Стиверном из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, однако бой не имел титульного статуса.

Теперь в послужном списке 37-летнего Поветкина - 32 победы (нокаутом - 23), одно поражение. У 33-летнего Руденко - 31 победа (нокаутом - 19), три поражения.

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