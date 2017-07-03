Футболисты сборной Германии впервые выиграли Кубок конфедераций

 

Фото: Reuters/LETA

В Санкт-Петербурге состоялся финальный матч Кубка конфедераций, в котором сборная Германии одолела команду Чили.

Начало встречи осталось за южноамериканцами, создававших массу опасных моментов, однако грубейшая ошибка защитника Марсело Диаса позволила европейцам выйти вперед: Тимо Вернер сделал пас на Ларса Штиндля, которому осталось не промахнуться по пустым воротам - 1:0.

После перерыва чилийцы продолжали владеть преимуществом и атаковать, нодействующие чемпионы мира сумели выстоять и впервые в истории стали победителями Кубка конфедераций.

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Решающему матчу предшествовала встреча за третье место, в которой португальцы победили мексиканцев со счетом 2:1 в дополнительное время.

Добавим, что нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром соревнования, забив три мяча, и получил личную награду «Золотая бутса».

21-летний форвард дважды отличился в игре против сборной Камеруна в третьем матче группового этапа, а также забил один мяч команде Мексики в полуфинале. Столько же мячей в активе двух других немцев - Ларса Штиндля и Леона Горецки, но они расположились на втором и третьем местах соответственно, поскольку Вернер сделал еще две результативные передачи.

Сборная России не сумела пробиться в полуфинал домашнего турнира. На групповом этапе наши футболисты обыграли команду Новой Зеландии (2:0) и уступили сборным Португалии (0:1) и Мексики (1:2).

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