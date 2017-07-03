Не пропустите! Остапенко и Севастова стартуют на «Уимблдоне»

Алена Остапенко
 

Алена Остапенко. Фото: Reuters/LETA

В понедельник на турнире «Уимблдон» стартуют латвийские теннисистки Алена Остапенко и Анастасия Севастова.

Посеянная под 13 номером Остапенко на четвертом по значимости корте проведет дуэль против Александры Саснович из Белоруссии. В свою очередь Анастасия Севастова, посеянная под 18 номером, на семнадцатом корте встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана. Оба матча начнутся в 19:00 и будут транслироваться на телеканале LTV7.

Перед стартом турнира наибольшие надежды возлагали на занимающую в рейтинге WTA 13 место Остапенко, предстоять которой будет Саснович, находящаяся в мировом рейтинге на 89 позиции.

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Обе теннисистки между собой встречались всего один раз на турнире ITF в Санкт-Петербурге в 2015 году. Тогда Остапенко, находившаяся в третьей сотне ранга WTA, одержала победу со счетом 1:6, 6:2, 6:4.

Напомним, недавно Остапенко одержала сенсационную победу на Roland Garros.

Севастова, как и Остапенко, провела очень хороший сезон на грунте, а в июне на траве победила нау турнире в Мальорке, заработав второй титула WTA в карьере.

С Путинцевой она также встречалась всего один раз - в прошлом году на исходе неудачного сезона. В первом круге турнира серии «Premier» Севастова уступила со счетом 1:6, 1:4.

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