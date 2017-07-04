Рафаэль Надаль одержал 850-ю победу в карьере

Рафаэль Надаль. Фото: AP/Scanpix

31-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль, в первом круге Уимблдона обыграл австралийца Джона Миллмана – 6:1, 6:3, 6:2. Тем самым, Рафаэль одержал 850-ю победу в карьере. Надаль стал всего седьмым игроком в истории, которому удалось преодолеть этот рубеж.