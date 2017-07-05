Наши на «Уимблдоне»: Севастова не справилась с Уотсон

 

Фото: Reuters/LETA

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова на втором этапе престижного Уимблдонского чемпионата уступила с результатом 0-6, 4-6 Хитер Уотсон из Великобритании.

Севастова на турнире была посеяна под 18 номером, соревнования для нее завершились с 70 пунктами в ранге WTA и 57 000 фунтов стерлингов. Ранее на этих соревнования побед у Севастовой не было.

Латвийская теннисистка сейчас находится на 19-й позиции в рейтинге WTA, а вторая ракетка Великобритании Уотсон занимает 102 место.

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Обе теннисистки ранее уже встречались, но это было в далеком 2013 году, когда на твердом покрытии в Паттайе Севастова оказалась лучше (7-6 (7:4), 4-6, 6-2), хотя в то время Уотсон находилась в рейтинге на 143 места выше Анастасии.

Сегодня уже в первом сете Уотсон выглядела очень убедительно, и спустя 10 минут результат стал 0-3, спустя 15 минут Севастова уже проигрывала 0-5, а через 19 минут сет закончился.

Во втором сете Уотсон снова была лучше, пока Севастова не прекратила «сухую», однако вырвать победу ей все равно не удалось.

Добавим, что во время игры температура воздуха в Лондоне — около 30 градусов. Обе теннисистки на корте выглядели сильно уставшими.

Уотсон теперь ждет встреча с россиянкой Еленой Весниной, которая посеяна под 15 номером, или с бывшим лидером ранга WTA белорусской Викторией Азаренко.

Напомним, что сегодня также предстоит и еще одна игра нашей теннисистки. Алена Остапенко сразится с канадкой Франсуазой Абанда. Дуэль, скорее всего, не начнется раньше 19:00 по латвийскому времени, уточняет LETA. Игру покажет телеканал LTV7.

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Фото: Севастова на "Уимблдоне" проиграла Уотсон0

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