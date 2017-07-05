Капелло не смог донести свои мысли до футболистов сборной России

Известный итальянский тренер Фабио Капелло заявил, что не смог реализовать весь свой потенциал на посту главного тренера сборной России по футболу из-за возникших в его работе языковых трудностей.

«Когда я руководил сборной России, два футболиста знали испанский, еще двое говорили по-английски. С игроками я общался только через переводчика. В таких условиях нельзя толком донести свои мысли, причем не так уж важно, переживает ли команда плохие времена или хорошие», - заявил Капелло в большом интервью UEFA.com.

Итальянский специалист также подчеркнул, что работа со сборной не имеет ничего общего с работой в клубе. В условиях дефицита времени на подготовку тренер должен быть гибким и уметь быстро реализовать свои футбольные идеи на поле. Для этого общение с игроками должно быть максимально облегчено.

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Капелло также поведал, что в сборной непременно нужно найти и выделить лидеров - группу игроков, которые ассоциируют себя с командой и хотят побеждать. В противном случае руководить подобным коллективом становится тяжело.

«Тренеру сборной очень везет, если удается создать костяк команды на основе одного-двух клубов. Победная психология, желание, возможность работать со своим тренерским штабом - все это тоже имеет значение, но важнее всего суметь быстро реализовать свои футбольные идеи непосредственно на поле», - подчеркнул специалист.

Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда пробилась на ЧМ-2014, где не вышла из группы с Кореей, Бельгией и Алжиром. В 2015 году он был отправлен в отставку после безвольных поражений россиян в матче отборочного турнира к чемпионату Европы - 2016.

В настоящее время дон Фабио пытается донести свои мысли до игроков китайского клуба «Цзянсу Сунин», где работает главным тренером.

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