Капелло не смог донести свои мысли до футболистов сборной России

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

Известный итальянский тренер Фабио Капелло заявил, что не смог реализовать весь свой потенциал на посту главного тренера сборной России по футболу из-за возникших в его работе языковых трудностей.

«Когда я руководил сборной России, два футболиста знали испанский, еще двое говорили по-английски. С игроками я общался только через переводчика. В таких условиях нельзя толком донести свои мысли, причем не так уж важно, переживает ли команда плохие времена или хорошие», - заявил Капелло в большом интервью UEFA.com.

Итальянский специалист также подчеркнул, что работа со сборной не имеет ничего общего с работой в клубе. В условиях дефицита времени на подготовку тренер должен быть гибким и уметь быстро реализовать свои футбольные идеи на поле. Для этого общение с игроками должно быть максимально облегчено.

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Капелло также поведал, что в сборной непременно нужно найти и выделить лидеров - группу игроков, которые ассоциируют себя с командой и хотят побеждать. В противном случае руководить подобным коллективом становится тяжело.

«Тренеру сборной очень везет, если удается создать костяк команды на основе одного-двух клубов. Победная психология, желание, возможность работать со своим тренерским штабом - все это тоже имеет значение, но важнее всего суметь быстро реализовать свои футбольные идеи непосредственно на поле», - подчеркнул специалист.

Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда пробилась на ЧМ-2014, где не вышла из группы с Кореей, Бельгией и Алжиром. В 2015 году он был отправлен в отставку после безвольных поражений россиян в матче отборочного турнира к чемпионату Европы - 2016.

В настоящее время дон Фабио пытается донести свои мысли до игроков китайского клуба «Цзянсу Сунин», где работает главным тренером.

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