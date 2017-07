На Уимблдоне болельщик отнял у ребенка брошенное теннисистом полотенце

Джек Сок узнал о произошедшем. «Если кто-нибудь знает парня, у которого, к сожалению, вырвали полотенце, напишите мне его имя, и я дам ему другое», — написал 24-летний теннисист в своем Twitter.

Twitter

Jerk old man stealing a thrown towel of Jack Sock's from a kid after R1 match at #Wimbledon pic.twitter.com/9THaBBBOwQ— Mark Schultz (@risendevil) July 4, 2017