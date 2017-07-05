Роджер Федерер установил рекорд «Уимблдона»

 

Фото: AP/LETA

Швейцарец Роджер Федерер стал автором нового рекорда Уимблдонского теннисного турнира, старейшего из соревнований серии Большого шлема.

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В первом круге Уимблдона он взял верх над представителем Украины Александром Долгополовым, выиграв 85-й матч за всю свою историю участия в британском турнире, передает «Интерфакс».

Предыдущее достижение - 84 матча - принадлежало американцу Джимми Коннорсу, который выигрывал турнир в одиночном разряде в 1974-м и 1982 годах.

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Матч Федерер - Долгополов продолжался всего 43 минуты. При счете 0:3 во втором сете украинец из-за травмы отказался от дальнейшей борьбы. Между тем этого времени швейцарцу хватило для еще одного достижения - он выполнил 10-тысячный эйс (подачу навылет) в своей карьере.

Роджер Федерер является семикратным победителем Уимблдонского турнира. На кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба ему не было равных с 2003-го по 2007 год, а также в 2009-м и 2012 годах.

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