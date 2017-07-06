Остапенко продолжает побеждать на «Уимблдоне»

Латвийская теннисистка Алена Остапенко вечером в среду в матче второго тура турнира «Уимблдон» в упорнейшей борьбе со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 переиграла 142-ю ракетку мира канадку Франсуазу Абанду.
Матч продолжался 1 час и 56 минут. Примечательно, что в прошлом матче Остапенко сумела победить всего за 4 минуты до заката солнца, а в этом - за 9 минут до заката.
В ее действиях было довольно много брака, однако она продолжала гнуть свою линию и пусть с трудом, но добилась победы.
Отметим, что ранее спортсменки встречались на корте два раза, это произошло еще в юниорском возрасте, и оба раза сильнее оказывалась Абанда.
В третьем круге Остапенко предстоит встретиться с Камилой Джорджи из Италии.
Как уже сообщал Русский TVNET, ранее другая латвийская теннисистка Анастасия Севастова уступила с результатом 0:6, 4:6 Хитер Уотсон из Великобритании.Еще по этой теме