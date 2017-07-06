Гулбис одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро

Латвиец Эрнест Гулбис во втором круге Уимблдона сломил сопротивление аргентинца Хуан-Мартина дель Потро (29) со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 2 часа 54 минуты.

На следующем этапе Гулбису предстоит встретиться с четвертой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который сегодня обыграл чеха Адама Павласека.

Напомним, латвийская теннисистка Алена Остапенко вечером в среду в матче второго тура турнира «Уимблдон» в упорнейшей борьбе со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 переиграла 142-ю ракетку мира канадку Франсуазу Абанду. В третьем круге Остапенко предстоит встретиться с Камилой Джорджи из Италии.

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Aizvērt Остапенко вышла в третий круг "Уимблдона" AP/REUTERS/LETA AP/REUTERS/LETA AP/REUTERS/LETA AP/REUTERS/LETA AP/REUTERS/LETA AP/REUTERS/LETA AP/REUTERS/LETA AP/REUTERS/LETA AP/REUTERS/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA AP/REUTERS/EPA/LETA







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