Гулбис одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Латвиец Эрнест Гулбис во втором круге Уимблдона сломил сопротивление аргентинца Хуан-Мартина дель Потро (29) со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 2 часа 54 минуты.

На следующем этапе Гулбису предстоит встретиться с четвертой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, который сегодня обыграл чеха Адама Павласека.

Напомним, латвийская теннисистка Алена Остапенко вечером в среду в матче второго тура турнира «Уимблдон» в упорнейшей борьбе со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3 переиграла 142-ю ракетку мира канадку Франсуазу Абанду. В третьем круге Остапенко предстоит встретиться с Камилой Джорджи из Италии.

Реклама
Остапенко вышла в третий круг "Уимблдона"

Фото: Остапенко вышла в третий круг "Уимблдона"0

Еще по этой теме
Остапенко продолжает побеждать на «Уимблдоне»

Остапенко продолжает побеждать на «Уимблдоне»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 700000 EUR

reklama.vesti.lv

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж Hi-Tech

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж

Белла Хадид показала грудь с королевским достоинством Wo&Men

Белла Хадид показала грудь с королевским достоинством

Вдова о причине смерти экс-солиста "Иванушек" Showbiz

Вдова о причине смерти экс-солиста "Иванушек"

15 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться Wo&Men

15 вещей, за которые женщина никогда не должна извиняться

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты Wo&Men

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты

Теннис

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
QLIKVIEW SISTĒMU ANALĪTIĶIS/-E
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
PIEREDZĒJUŠU GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
SPECIĀLISTUS TRASTA PAKALPOJUMU ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 