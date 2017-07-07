Футболист «Ювентуса» со штрафного пробил стенку из 17 человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/James Boyes

Полузащитник туринского «Ювентуса» Паоло Дибала забил со штрафного удара, обведя стенку из 17 игроков и болельщиков соперника, выстроившихся на линии ворот. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Football Vines.

Эпизод произошел во время благотворительного матча в Аргентине. К футболистам в стенке присоединились фанаты, выбежавшие на поле с трибун, но Дибала все равно забил гол.

23-летний Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. За это время он провел в составе команды 94 матча во всех турнирах и забил 42 мяча. Ранее он играл за итальянский «Палермо» и аргентинский «Институто».

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