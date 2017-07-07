«Эдмонтон Ойлерз» сделал Коннора Макдэвида самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире

Клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» в ближайшие восемь лет заплатит лучшему игроку минувшего сезона Коннору Макдэвиду 100 млн долларов. Новый контракт сделает 20-летнего капитана «Нефтяников» самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире.

Макдэвид стал пятым хоккеистом в истории, получившим общий контракт на девятизначную сумму после нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина (124 млн), защитника «Монреаля» Ши Уэбер (110 млн), форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби (104 млн) и бывшего игрока нападающий «Нью-Джерси» Ильи Ковальчука (100 млн).

Однако его среднегодовая зарплата является рекордной. Макдэвид будет зарабатывать в среднем 12,5 млн в год.

Ранее самыми высокооплачиваемыми хоккеистами были нападающие «Чикаго» Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, зарабатывающие по 10,5 млн.

Реклама

Срок действия нового восьмилетнего контракта Макдэвида заканчивается летом 2026 года. Ожидается, что к этому времени он сможет набрать больше тысячи очков, отмечает NHL.com.

Пока форвард отыграл в лиге лишь 127 матчей, но уже успел стать обладателем приза «Харт трофи» самому ценному игроку чемпионата вместе с призом имени Теда Линдсея - лучшему хоккеисту лиги, определяемому голосованием игроков.

Отметим, что на фоне ведущих спортсменов в других видах спорта годовое жалование Макдэвида в 12,5 млн смотрится весьма скромно. По данным Forbes, лидерами тут являются футболист Криштиану Роналду (93 млн), баскетболист Леброн Джеймс ( 86,2) и теннисист Роджер Федерер (64).