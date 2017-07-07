Московский ЦСКА вернул из-за океана хоккеистов Нестерова и Григоренко

Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА подписал трехлетние контракты с защитником Никитой Нестеровым и нападающим Михаилом Григоренко, которые провели прошлый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Об этом информирует пресс-служба команды.

Воспитанник челябинского «Трактора» Нестеров перебрался за океан в 2013 году. В минувшем сезоне 24-летний защитник провел 35 матчей за «Тампу-Бэй» (3 шайбы + 9 передач) и 15 игр за «Монреаль» (1+4), после чего стал неограниченно свободным агентом, поскольку не получил квалификационного предложения.

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Права на игрока в КХЛ принадлежали челябинскому «Трактору», за который Нестеров выступал с 2011 по 2013 год.

23-летний центрфорвард Михаил Григоренко минувший сезон провел в «Колорадо», сыграв 75 матчей (10+13). До 2011 года выступал за молодежный клуб столичного ЦСКА «Красная Армия».