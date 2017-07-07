Остапенко обыграла Джорджи и вышла в 1/8 финала «Уимблдона»

Вечером в пятницу латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла в 1/8 финала турнира «Уимблдон», со счетом 7:5, 7:5 обыграв итальянку Камилу Джорджи.

Отметим, что на данный момент Остапенко занимает в мировом рейтинге 13-е место, тога как ее соперница - 86-е.

Несмотря на то, что латвийская спортсменка сумела обыграть итальянку в двух сетах, игра у нее не складывалась гладко. По ходу матча она в первом сете уступала 3:5, а во втором - 2:5, однако сумела взять себя в руки и переломить ход матча.





























Aizvērt Остапенко борется за выход в 1/8 финала "Уимблдона" REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX REUTERS/SCANPIX







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В 1/8 финала Остапенко встретится с украинкой Еленой Свитолина, которая со счетом 6:1, 7:5 обыграла 65-ю ракетку мира британку Карину Виттхёфт.

Как уже писал Русский TVNET, накануне латвийский теннисист Эрнес Гулбис со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:3) переиграл Хуана Мартина дель Потро из Аргентины и в субботу встретится с Новаком Джоковичем.

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