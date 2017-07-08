Данис Зарипов вернулся в «Ак Барс», где провел двенадцать сезонов

Данис Зарипов
 

Данис Зарипов. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Данисом Зариповым.

Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана, срок соглашения с 36-летним ветераном рассчитан на два года. За «Ак Барс» Зарипов будет выступать под 25-м номером.

30 апреля у трехкратного чемпиона мира по хоккею в составе сборной России истек контракт с магнитогорским «Металлургом» и он вернулся в команду, за которую выступал на протяжении 12 сезонов.

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С казанцами Зарипов стал чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Еще два Кубка Гагарина Зарипов добыл в составе «Магнитки», куда перешел в 2013 году.

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