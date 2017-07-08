Главного скандалиста Кубка конфедераций дисквалифицировали на шесть матчей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Главный тренер сборной Мексики по футболу Хуан Карлос Осорио дисквалифицирован на шесть матчей и оштрафован на пять тысяч швейцарских франков за споры судьей в матче за третье место на Кубке конфедераций с португальцами.

На 120-й минуте встречи, которая завершилась победой действующих чемпионов Европы со счетом 2:1, Осорио был удален за оскорбления и агрессивное поведение по отношению к арбитру.

К слову, наставник мексиканцев по ходу всего турнира очень эмоционально реагировал на спорные моменты в матчах своей сборной, поэтому решение ФИФА выглядит закономерным. 10 июля сборная Мексики матчем против команды Сальвадора стартует на Золотом кубке КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна).

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Турнир состоится в США. Мексиканцы сыграют три матча на групповом этапе и, при благоприятном исходе, три матча в рамках плей-офф. Таким образом, Осорио не сможет присутствовать на играх своей сборной в июле.



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