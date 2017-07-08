Гулбис сегодня встретится с четвертой ракеткой мира сербом Джоковичем

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис сегодня в захватывающем матче третьего круга чемпионате Уимблдон, встретится с титулованым сербом Новаком Джоковичем. Оба теннисиста сегодня на центральной площади проведут по количеству вторую игру. Матч начнется в 17:00 по Латвийскому времени.

Гулбис в мировом рейтинге сейчас находится на 589 месте, в то время как Джокович является четвертой ракеткой планеты, однако на Чемпионате Уимблдона он оказался вторым.

Латвиец Эрнест Гулбис во втором круге Уимблдона сломил сопротивление аргентинца Хуан-Мартина дель Потро (29) со счётом 6:4, 6:4, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 2 часа 54 минуты.

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