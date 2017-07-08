Уимблдон: вокруг латвийский теннисистки Остапенко разгорелся сканадал

 

Фото: AFP/LETA

В третьем круге «Уимблдона» звезда латвийского тенниса Елена Остапенкосо счетом 7:5, 7:5 обыграла итальянку Камиллу Джорджи, а после матча выразила недовольство поведением всей команды своей соперницы, а в особенности ее темпераментным отцом.

По словам самой Елены, во время игры в ложе поддержки ее соперницы, вся команда итальянской теннисистки вела себя очень шумно. В частности, на подаче Остапенко кто-то из итальянцев сознательно шумел, мешая ей сосредоточиться на игре. Особенно Елене не понравилось поведение отца Камиллы, который всегда был известен своим бурным темпераментом.

Однако после матча спортсменка выразила недовольство поведение команды Джорджи, особенно действиями ее отца, отметив, что во время подач Остапенко один из представителей итальянской команды сознательно очень шумел.

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«Перед моей подачей кто-то начал кашлять. Думаю, это непрофессионально. Люди должны понимать, что они находятся на турнире высокого уровня. Мне показалось, что сильно шумел отец Джорджи. Они очень вовлечены в теннис, а потому должны понимать, как надо себя вести во время подачи», - отметила она, сообщает портал kasjauns.lv

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