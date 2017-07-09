Один из братьев Редлихсов завершил карьеру игрока

Екабс Редлихс
 

Екабс Редлихс. Фото: Zane Bitere / LETA

Защитник сборной Латвии по хоккею Екабс Редлихс не планирует продолжать профессиональную карьеру игрока и начал работать тренером, рассказал он изданию «Latvijas Avīze».

В прошлом сезоне Екаб выступал за рижское «Динамо» и еще весной претендовал на место в составе сборной, но сейчас он является главным тренером команды «Lido». В клубе Гунара Кирсонса играют парни 2001 года рождения, сообщает агентство ЛЕТА.

«После сезона искал работу, интересовался, не нужны ли кому-то мои знания, в результате чего оказался в «Lido». С «Динамо» у меня все закончено, из-за рубежа хороших предложений не было. Здесь у меня семья - жена и двое детей, мы счастливы вместе. Лучше остаться дома», - отметил спортсмен.

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По информации издания, коньки на гвоздь он еще вешать не собирается, так как хочет поиграть в чемпионате Латвии, однако переговоров с чемпионом - клубом «Кудрабс» - он пока не вел, и неизвестно, где именно сыграет защитник. Последний раз в чемпионате Латвии Редлихс выходил на поле в 2001 году в составе «Лиепайского металлурга».

В свое время Екаб в университете Бостона получил образование учителя спорта, а сейчас в Латвийской спортивной педагогической академии в магистратуре получает профессию тренера. «Тренерская работа - это то, что я понимаю, посмотрим, как пойдет. Команда «Lido» - очень интересная, отличные парни, руководство поддерживает».

В составе сборной Латвии защитник выступал на четырех чемпионатах мира.


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